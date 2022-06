Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Nach Unfall geflüchtet - aufmerksamer Zeuge gibt entscheidende Hinweise

Weil sie nach einem Parkrempler am Donnerstag gegen 11 Uhr in der Werastraße einfach das Weite gesucht hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen gegen eine 31-Jährige. Ein aufmerksamer Zeuge hatte den Unfall, bei dem mehrere tausend Euro Sachschaden entstanden war, beobachtet, sodass die hinzugerufenen Beamten bei den Ermittlungen leichtes Spiel hatten. Neben der Schadensregulierung kommt nun auch eine Strafanzeige auf die 31-jährige zu.

Friedrichshafen

Mit über fünf Promille in Gewahrsam

In Gewahrsam nehmen mussten Polizeibeamte am Donnerstagmittag einen 46-jährigen Mann, nachdem er stark alkoholisiert mit seiner ehemaligen Lebensgefährtin in Streit geraten war. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung in der Sportplatzstraße schwankte der Mann aus einem Gebüsch heraus und verhielt sich vollkommen uneinsichtig und aggressiv. Die Beamten staunten nicht schlecht, als eine Atemalkoholmessung bei dem Mann weit über fünf Promille anzeigte. Ein Rettungsdienst brachte den für diese Verhältnisse noch relativ fitten 46-Jährigen zur Untersuchung in eine Klinik. Den restlichen Tag musste er in der Gewahrsamseinrichtung des Polizeireviers verbringen.

Friedrichshafen

Fahrschülerin verunglückt

Schwere Verletzungen hat sich eine 33 Jahre alte Frau zugezogen, als sie im Rahmen einer Fahrschulübung am Donnerstag gegen 15 Uhr die Kontrolle über ihr Motorrad verlor. Bei einem missglückten Manöver im Bereich der Messe kam sie mit ihrer Fahrschule-Maschine von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Ein Rettungsdienst brachte sie zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. Während der Unfallaufnahme musste die Straße "Neue Messe" kurzzeitig gesperrt werden. Am Fahrschulmotorrad entstand rund 5.000 Euro Sachschaden.

Kressbronn

Oldtimer in Brand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 16 Uhr bei einem Oldtimer-Brand in der Straße "Oberer Garten". Der 71 Jahre alte Besitzer fuhr seinen VW Käfer aus einer Tiefgarage in den Hof, öffnete das Verdeck des Wagens und ging ins Haus. Nur wenige Minuten später wurde er von einem Nachbarn auf den Brand seines Fahrzeugs aufmerksam gemacht. Die alarmierte Feuerwehr löschte die Flammen. Als Brandursache gehen die Ermittler aktuell von einem technischen Defekt aus. Der Sachschaden beläuft sich den ersten Einschätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro.

Überlingen

Tiefgaragenschranke durchbrochen

Hoher Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 10.15 Uhr bei einem Unfall an der Tiefgarageneinfahrt in der Christophstraße. Zum Abziehen des Parktickets musste sich eine 47 Jahre alte Seat-Fahrerin weit aus dem Wagen strecken und trat dabei versehentlich auf das Gaspedal. Der Wagen beschleunigte stark, durchbrach die Schranke und touchierte den Bordstein. Dabei entstand an ihrem Seat rund 7.000 Euro, an der Schranke und der Verkehrseinrichtung rund 1.500 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Überlingen

Fahrzeuge zerkratzt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben zwischen Mittwochabend und Donnerstagmittag fünf im Hildegardring geparkte Fahrzeuge zerkratzt. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Die Polizei Überlingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt sachdienliche Hinweise zu den Vandalen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Meersburg

Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei bittet um Hinweise

Einen Laptop und eine Geldbörse hat ein Unbekannter am Donnerstag gegen 1.45 Uhr aus einem im Dornerweg abgestellten 1er BMW gestohlen. Der graue Laptop des Herstellers Alienware im Wert von etwa 2.000 Euro befand sich in der Originalverpackung. Der Geldbeutel wurde in der näheren Umgebung aufgefunden. Der Polizeiposten Meersburg ermittelt wegen Diebstahls und bittet Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges wahrgenommen haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 07532/43443 zu melden.

