Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Gechingen - Nach zwei Vegetationsbränden Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt

Gechingen (ots)

Nach umfangreichen Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw wurden nach Bränden vom 16- und 18.06.2026 zwei Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt und Beweismittel sichergestellt.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden am 16.06.2026, gegen 15:15 Uhr, und am 18.06.2026, gegen 8:20 Uhr, über die integrierte Leitstelle in Calw Brandstellen im bewaldeten Bereich in Gechingen (Bergwald), in der Verlängerung der Bergwaldstraße in Richtung Dachtel gemeldet.

Beide Brände konnten jeweils zügig, bevor sich diese weiter ausbreiteten, seitens der Feuerwehr gelöscht werden. Es entstand ein Gesamtschaden im dreistelligen Eurobereich. Eine konkrete Gefahr für Gebäude oder Personen bestand nicht.

Auf Grund der vor Ort gewonnenen Erkenntnisse ergaben sich verdichtende Anhaltspunkte, welche für ein vorsätzliches Handeln sprechen. Bei dem unmittelbar betroffenen Bereich handelt es sich um mehrere Quadratmeter an Waldboden und Ästen.

Die Kriminalpolizeidirektion Calw hat umfangreiche Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Brandstiftung in beiden Fällen geführt. Bei diesen ergaben sich ein Tatverdacht gegen einen Jugendlichen und eine Heranwachsende aus dem östlichen Landkreis Calw. Am Freitagmorgen, 10.07.2026, wurden für beide Wohnanschriften der Tatverdächtigen Durchsuchungsbeschlüsse vollstreckt. Beweismittel wurden sichergestellt.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Calw und der Staatsanwaltschaft in Tübingen dauern an.

Benjamin Koch, Pressestelle des Polizeipräsidium Pforzheim

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