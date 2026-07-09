Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Falsche Polizeibeamte erbeuten Gold- und Silbermünzen - Polizei sucht Zeugen!

Pforzheim (ots)

Ein Senior aus der Pforzheimer Südweststadt ist am Mittwoch Opfer der Betrugsmasche "Falsche Polizeibeamte" geworden.

Nach derzeitigem Kenntnisstand erhielt der Mann einen Anruf von angeblichen Kriminalbeamten der Polizei Pforzheim. Am Morgen hätte es einen Raubüberfall an seiner Adresse in der Bleichstraße gegeben. Auch gäbe es einen Maulwurf bei der Sparkasse, weshalb die Schließfächer dort nicht mehr sicher seien. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es dem Betrüger den Mann dazu zu bewegen, dass er sein Schließfach leert und einen Abholer in seine Wohnung lässt. Zunächst gab der Abholer vor, Fotos der Wertgegenstände zu machen. Im weiteren Verlauf nutzte der Betrüger einen günstigen Moment und floh samt den Gold- und Silbermünzen. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag.

Im Moment der Flucht erhielt der Senior einen Anruf eines falschen Bankmitarbeiters. Ob es sich hierbei um ein Ablenkungsmanöver oder einen weiteren Betrugsversuch handelte ist unklar.

Der Abholer wurde als Mann mittleren Alters, etwa 30 bis 40 Jahre alt und mit dunklen, kurzen Haaren beschrieben.

Die Kriminalpolizei Calw hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Angaben zu dem gesuchten Mann machen können, sich beim Kriminaldauerdienst Pforzheim unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Immer wieder sind Betrüger unterwegs, die sich als Polizisten ausgeben, um in den Besitz von Geld und anderen Wertgegenständen zu gelangen.

Hier unsere Tipps:

- Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben. - Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. - Geben Sie am Telefon nie Auskunft über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse oder andere sensible Daten. Legen Sie gegebenenfalls einfach auf! - Übergeben Sie niemals unbekannten Personen Geld oder Wertsachen. - Ziehen Sie gegebenenfalls eine Vertrauensperson hinzu, z.B. Nachbarn oder nahe Verwandte. - Sind Sie sich unsicher, oder glauben Sie, Opfer eines Betrugsversuchs zu sein: Rufen Sie die Polizei unter der Nummer 110 oder wenden Sie sich an Ihr Polizeirevier.

Wichtig: Suchen Sie die Telefonnummer des Reviers im örtlichen Telefonbuch selbst heraus. Wählen Sie selbst, benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Anna Schwalbe, Pressestelle

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