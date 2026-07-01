Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Einbruch in Firmenlager - Zeugen gesucht!

Calw (ots)

In die Lagerhallen eines Unternehmens in der Mildred-Scheel-Straße in Calw sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum Sonntagabend bis Montagmorgen eingedrungen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verschafften sich der oder die Täter zwischen Sonntagabend, gegen 22:00 Uhr, und Montagmorgen, gegen 07:30 Uhr, Zutritt zu dem Firmengelände. Ziel der Einbrecher waren Werkzeuge und Maschinen. Der Wert des Diebesgutes beläuft sich auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag.

Das Polizeirevier Calw bittet Zeugen, die die sachdienliche Angaben machen können, um Meldung unter der Rufnummer 07051 161-3511.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell