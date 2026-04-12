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Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Nächtlicher Ehestreit führt zu unerwartetem Fund

Bad Kreuznach (ots)

Ein nächtlicher Ehestreit sorgte am frühen Samstagmorgen (12.04.2026) für einen Polizeieinsatz im Umland von Bad Kreuznach - mit einem überraschenden Ausgang.

Gegen 00:40 Uhr meldete sich ein 47-jähriger Mann bei der Polizei und gab an, mit seiner 52-jährigen Ehefrau in Streit geraten zu sein. Die alarmierten Einsatzkräfte trafen das offenbar alkoholisierte Paar wenig später in einem ansonsten ruhigen Wohngebiet an.

Vor Ort stellten die Beamten bei beiden Beteiligten leichte Verletzungen fest. Glücklicherweise war eine medizinische Versorgung nicht erforderlich.

Im Verlauf der Sachverhaltsaufnahme kündigte die Ehefrau jedoch an, dafür sorgen zu wollen, dass ihr Mann "im Gefängnis landet" - und lieferte gleich selbst die Begründung: Sie öffnete eine Schublade und präsentierte den Beamten mehrere Einmachgläser mit Marihuana.

Die aufgefundene Menge überschritt den gesetzlichen Grenzwert, sodass gegen den 47-Jährigen ein Strafverfahren eingeleitet wurde. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft folgte eine Wohnungsdurchsuchung, bei der weitere Cannabis-Produkte sichergestellt werden konnten.

Von einer Vorführung des Mannes und der damit einhergehenden Festnahme wurde abgesehen.

Am Ende des Einsatzes gingen zumindest in einer Hinsicht beide Beteiligten getrennte Wege: Das Paar beschloss, die nächsten Tage räumlich Abstand voneinander zu nehmen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Kreuznach

Telefon: 0671/8811-0
E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/iERKQpZ

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell

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