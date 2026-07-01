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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Einbrecher dringen in Wohnung ein - Zeugen gesucht!

Niefern-Öschelbronn (ots)

In eine Wohnung eingedrungen sind noch unbekannte Einbrecher im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Mitternacht.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brach im Zeitraum von Samstag, gegen 16:00 Uhr, und Sonntag, gegen 0:00 Uhr, eine unbekannte Täterschaft in ein Wohngebäude in der Bahnhofstraße ein. Offenbar wurde die Wohnungstür hier gewaltsam geöffnet. Neben einem hohen vierstelligen Eurobetrag Bargeld wurden auch mehrere Reisepässe entwendet.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen darum, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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