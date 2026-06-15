Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Neulingen - 32 Packungen Kaffee alles andere als "fair gehandelt" - Festnahme nach Fluchtversuch

Bauschlott (ots)

Am Freitagnachmittag hat ein zunächst unbekannter Tatverdächtiger in einem Supermarkt im Ortsteil Bauschlott Waren entwendet.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen betrat der Mann um 17:27 Uhr mit einem Einkaufswagen den Markt und legte 32 Packungen Kaffeebohnen in seinen Wagen. Anschließend verdeckte er die Ware mit weiteren Artikeln und verließ den Markt, ohne den Kassenbereich zu passieren.

Im Anschluss hielt sich der Tatverdächtige noch im Eingangsbereich auf, konsumierte dort einen Kaffee und verließ anschließend das Geschäft. Er wurde dabei durch einen Mitarbeiter verfolgt. Als der Mann die Verfolgung bemerkte, flüchtete er mit dem Einkaufswagen über den Parkplatz in Richtung Wohnsiedlung. Dort konnte er durch den Zeugen gestellt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden.

Im Nahbereich konnte in einem abgestellten Fahrzeug weitere mutmaßlich entwendete Waren aufgefunden werden.

Das entwendete Diebesgut hatte einen Wert in einem höheren dreistelligen Eurobereich.

Der Beschuldigte wurde festgenommen und im Anschluss an die strafprozessualen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

Anna Schwalbe, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell