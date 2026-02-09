PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in "Altes Rathaus" - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Im Laufe des Sonntags sind Unbekannte in Räumlichkeiten der Stadt Pforzheim eingedrungen und haben Inventar durchsucht. Nach ersten Erkenntnissen sind keine relevanten Dinge entwendet worden

Nach bisherigem Sachstand drang die Täterschaft zwischen Mitternacht und 20:30 Uhr gewaltsam in die in der östlichen Karl-Friedrich-Straße gelegenen, städtischen Räumlichkeiten ein. Im rückwärtigen Bereich wurde zunächst eine Fensterscheibe beschädigt und im Anschluss das Fenster geöffnet, um so ins Innere zu gelangen. Offenbar hielte sich die Täterschaft nur in wenigen Büroräumlichkeiten auf und hinterließ eine geringe Menge Müll. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07231 186-3211 zu melden.

Sabine Maag, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

