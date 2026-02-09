PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl von Kupferkabel

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte haben in Autobahnnähe hundert Meter Kupferkabel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendet.

Zwischen der A8 und dem Enztalradweg wurden zwischen 18:00 und 07:00 Uhr mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drehte die noch unbekannte Täterschaft zuerst den Strom ab. Danach wurden die Kabelenden abgeschnitten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Laura Müller, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 14:04

    POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Einbruch in Schule: Polizei sucht Zeugen

    Pforzheim (ots) - Am Sonntagabend ist ein bislang unbekannter Mann in eine Schule in der Konrad-Adenauer-Straße eingebrochen. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den unbekannten Täter, wie er sich gegen 19:00 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt in die Schule verschaffte. In der Schulküche wurde ein Schrank beschädigt. Der Täter floh anschließend in Richtung ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 13:15

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Anhänger entwendet - Zeugenhinweise erbeten

    Mühlacker (ots) - Unbekannte haben im Laufe des Samstags einen Anhänger entwendet und sind damit unerkannt entkommen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen entwendete die Täterschaft zwischen 11:30 Uhr und 14:00 Uhr einen für den landwirtschaftlichen Verkehr zugelassenen Anhänger, welcher in der Ötisheimer Straße mit einem Sicherung versehen abgestellt worden ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 11:45

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Remchingen (ots) - Im Laufe des Freitags ist in ein Wohnhaus in Nöttingen eingebrochen worden. Die Täter nahmen Wertgegenstände von mehreren tausend Euro ansich. Nach bisherigem Sachstand befand sich die Wohnungsinhaberin außer Haus, als Unbekannte in der Zeit zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr in das in der Lutherstraße gelegene Wohnhaus eindrangen. Über ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren