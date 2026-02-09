Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Diebstahl von Kupferkabel

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte haben in Autobahnnähe hundert Meter Kupferkabel in der Nacht von Donnerstag auf Freitag entwendet.

Zwischen der A8 und dem Enztalradweg wurden zwischen 18:00 und 07:00 Uhr mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen drehte die noch unbekannte Täterschaft zuerst den Strom ab. Danach wurden die Kabelenden abgeschnitten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag geschätzt.

Laura Müller, Pressestelle

