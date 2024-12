Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Königsbach-Stein - Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Königsbach (ots)

Nach einem Handtaschenraub am späten Donnerstagnachmittag im Ortsteil Königsbach ermittelt die Kriminalpolizei und sucht nach Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich eine Frau zusammen mit ihrer Familie auf dem Nachhauseweg als ihr eine männliche Person in der Steiner Straße gegen 17.20 Uhr von hinten ihre Handtasche aus der Hand entriss. Die Frau konnte zunächst die Wegnahme durch Festhalten der Handtasche unterbinden. Nachdem der bislang unbekannte Täter daraufhin mehrmals stark an der Handtasche riss, konnte er die Handtasche schlussendlich entwenden. Der Täter konnte unerkannt mit der Handtasche, nach einer kurzen Verfolgung durch Familienmitglieder der Frau über die Mühlgasse und Sankt-André-Straße, in Richtung Ortsmitte Königsbach flüchten.

Er wird als männlich, zwischen 20 und 30 Jahre alt, circa 180 cm groß, bekleidet mit einem mit einem komplett schwarzen Jogginganzug, beschrieben. Zur Tatzeit war er maskiert mit einem schwarzen Schal und einer schwarzen Mütze.

In der geraubten Tasche befand sich die Geldbörse sowie Ausweisdokumente der Geschädigten.

Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit mehreren Funkstreifenbesatzungen ist es bislang noch nicht gelungen den Täter festzunehmen.

Daher werden Zeugen, die etwas vom Geschehen mitbekommen haben oder Hinweise auf den Täter geben können, gebeten sich unter 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Banu Kalay, Pressestelle

