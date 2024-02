Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Hausbewohner ertappt mutmaßlichen Einbrecher

Mühlacker (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in Mühlacker haben Polizeibeamte am frühen Sonntagmorgen einen 28-jährigen Tatverdächtigen vorläufig festgenommen.

Nach bisherigen Ermittlungen gelangte ein mutmaßlicher Einbrecher gegen 02:40 Uhr noch auf bislang unbekannte Weise in das Mehrfamilienhaus im Leoweg. In der Folge verschaffte er sich in eine darin befindliche Wohnung Zutritt. Der Wohnungsinhaber stellte das unberechtigte Betreten des Einbrechers fest und wollte nach dem Rechten schauen. Vermutlich hierdurch aufgeschreckt, flüchtete der Tatverdächtige aus dem Haus. Weitere Hausbewohner nahmen die fußläufige Verfolgung auf und stellten ihn in Tatortnähe. Nach Eintreffen der alarmierten Polizeistreife wurde der Tatverdächtige an die Einsatzkräfte übergeben, die ihn dann vorläufig festnahmen. Nach ersten Erkenntnissen hatte er nichts entwendet.

Ob der Mann für weitere Taten verantwortlich sein könnte, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen. Er muss sich nun in einem Strafverfahren unter anderem wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.

Zeugen sowie etwaige weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

So schützen Sie sich vor Einbrechern

- Wenn Sie Ihr Haus verlassen - auch nur für kurze Zeit - schließen Sie unbedingt Ihre Haustür ab.

- Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

- Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

- Wenn Sie Ihren Schlüssel verlieren, wechseln Sie den Schließzylinder aus.

- Achten Sie auf Fremde in Ihrer Wohnanlage oder auf dem Nachbargrundstück.

- Informieren Sie bei verdächtigen Beobachtungen sofort die Polizei.

- Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z.B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Weitere Hinweise Ihrer Polizei:

Zusätzlich empfiehlt die Polizei eine mechanische Sicherung aller Fenster und Türen, damit ungebetene Gäste erst gar nicht hineinkommen. Ergänzende Sicherheit bietet zum Beispiel eine Einbruch- und Überfall-Meldeanlage. Damit werden Einbruchsversuche automatisch gemeldet und man kann den Alarm bei Gefahr auch selbst auslösen.

Mehr Tipps zur Einbruchsicherung Ihres Zuhauses erhalten Sie auch unter www.k-einbruch.de, der Website unserer Einbruchschutzkampagne K-EINBRUCH.

Banu Kalay, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell