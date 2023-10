Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Unbekannter dringt in Wohnungen ein; Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Eingebrochen worden ist am Samstag in zwei Wohnungen in der Pforzheimer Südweststadt.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist ein noch unbekannter Täter am Samstag in der Zeit von 12 Uhr bis kurz vor 24 Uhr gewaltsam in zwei Wohnungen in der Spichernstraße sowie der Dieselstraße eingedrungen. Im Inneren wurden jeweils mehrere Zimmer und Möbel durchwühlt. Die exakte Schadenshöhe ist derzeit noch Bestandteil der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Wie erst jetzt bekannt wurde, kam es bereits im Verlauf der vergangenen Woche zu einem Einbruch in eine Wohnung in der Dieselstraße. Dort wurden neben Bargeld Schmuckgegenstände entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und prüft etwaige Tatzusammenhänge. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

