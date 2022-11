Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Auffahrunfall mit vier verletzten Personen auf der L3002

Gera (ots)

L3002: Rettungsdienst und Polizei kamen gestern Nachmittag (01.11.2022) auf der L3002, am Abzweig zur Ortslage Großbocka, zum Einsatz. Anlass war ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw (Peugeot/Renault) und einem Reisebus. Zuvor fuhren die beteiligten Fahrzeuge hintereinander in Richtung Kleinbocka. Als die Fahrerin (63) des Pkw Renault die Geschwindigkeit witterungsbedingt verringerte, kam es zur Kollision der drei Fahrzeuge. Dabei wurden vier Personen (50/m, 19/m, 67/m und 63/w) leicht verletzt, sodass sie medizinische versorgt werden mussten. An den Fahrzeugen entstanden indes mehrere Tausend Euro Schaden. Die Polizei Gera hat die Ermittlungen zur Unfallursache und dem Unfallhergang aufgenommen. (JMV)

