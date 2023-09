Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Nach Unfall auf Verkehrsinsel einfach weitergefahren; Polizei sucht Zeugen

Mühlacker (ots)

Durch einen noch unbekannten Verursacher beschädigt worden ist ein Verkehrszeichen am Mittwochmittag im Stadtteil Enzberg.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr der Fahrer eines dunkelblauen Stadtgeländewagens am Mittwoch gegen 12:20 Uhr die Bachstraße und hielt an der Einmündung in die Kieselbronenr Straße kurzzeitig an. Beim anschließenden Abbiegevorgang übersah der Fahrzeuglenker offenbar die dortige Verkehrsinsel und überfuhr diese sowie ein dort angebrachtes Verkehrsschild. Nach dem Unfallgeschehen hielt der Fahrzeugführer zunächst an, fuhr dann jedoch in Richtung Ötisheim weiter ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Mann wird wie folgt beschrieben: Etwa 30 Jahre alt, 180 Zentimeter groß, kräftige Statur, lange Haare mit einem Zopf getragen. Bekleidet war die Person mit einem blauen T-Shirt und dunkler Jeans. Das Polizeirevier in Mühlacker hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen könne, sich unter der Rufnummer 07041 96930 beim Polizeirevier zu melden.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell