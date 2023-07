POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Funktionsstörung der Telefonanlage beim Polizeirevier und Kriminalkommissariat Freudenstadt

Pforzheim (ots) - Bargeld in unbekannter Höhe haben Unbekannte im Laufe des Wochenendes aus einer Firma in der Weststadt entwendet. Nach bisherigem Sachstand verschafften sich mehrere Täter in der Zeit zwischen Freitag, 21.07.2023 und Montag, 24.07.2023, 07:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu dem in der Frankenstraße gelegenen Gebäude. Im Inneren wurden die Räumlichkeiten und das Inventar durchsucht. Im Anschluss verließen ...

