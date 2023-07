POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Firma von Einbrechern aufgesucht

Remchingen (ots) - Einen Tresor aus dem Kassenbereich des Freibades haben Unbekannte in der Nacht von Sonntag auf Montag entwendet. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen haben sich noch unbekannte Täter zwischen 23:30 Uhr und 6 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt in den Kassenraum des Freibades in Wilferdingen verschafft. Aus dem Inneren entwendeten die ...

