Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Baiersbronn - Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet

Baiersbronn (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch haben sich bislang unbekannte Täter an einem Zigarettenautomaten in Baiersbronn-Obertal zu schaffen gemacht.

Nach Stand der Ermittlungen öffneten der oder die Täter in der Zeit zwischen Dienstag, 20 Uhr und Mittwoch 7 Uhr wohl mit einem Schneidbrenner den in der Buhlbachsaue befindlichen Zigarettenautomaten. Daraufhin entnahmen sie das darin befindliche Geld und die Zigartetten. Die Höhe des Schadens steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Baiersbronn hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07441 536-0 telefonisch beim Polizeirevier Freudenstadt zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

