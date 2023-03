Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Alpirsbach - Tödlicher Unfall bei Baumfällarbeiten

Alpirsbach (ots)

Bei Baumfällarbeiten tödlich verletzt worden ist am späten Mittwochvormittag ein 62-jähriger Mann nahe dem Rötenbacher Steinbruch.

Nach bisherigem Kenntnisstand begab sich der 62-Jährige am Vormittag in das Waldgebiet nahe des Steinbruchweges. Offenbar beabsichtigte er dort, einen Baum zu fällen. Als der Baum umstürzte, erfasste er den 62-Jährigen. Der Mann zog sich hierbei lebensgefährliche Verletzungen zu. Noch vor Ort musste der Verunglückte durch eilig eingetroffene Rettungskräfte reanimiert werden. Zur weiteren Behandlung wurde der Mann per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wo er jedoch letztlich seinen schweren Verletzungen erlag. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen bislang nicht vor. Das Kriminalkommissariat Freudenstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Neben Polizei waren auch Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr im Einsatz.

Christian Koch, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell