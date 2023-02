POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Die Polizei ist für den Einsatz am 23. Februar vorbereitet

Pforzheim (ots) - Ein noch unbekannter Autofahrer ist am Montagmorgen in Pforzheim an einem Verkehrsunfall beteiligt gewesen, bei dem zwei Fußgänger verletzt worden sind. Der Autofahrer, welcher laut Angaben der Geschädigten mit einem weißen Audi A3 oder A4 mit Pforzheimer Kennzeichen unterwegs war, wartete in der Poststraße, um in die Luisenstraße einzubiegen. ...

mehr