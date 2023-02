Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Friolzheim - Fahrer von Kleintransporter mit über 2,5 Promille auf Autobahn unterwegs

Friolzheim (ots)

Seinen Führerschein abgeben müssen hat am Sonntagabend ein 61-jähriger Fahrer eines 7,5-Tonners nachdem er mit über 2,5 Promille auf der Autobahn 8 bei Friolzheim unterwegs gewesen ist.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten am Sonntagabend gegen 17:35 Uhr über Notruf die auffallend unsichere Fahrweise eines Kleinlastwagens, welcher auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Pforzheim-Süd unterwegs war. Beamte der Autobahnpolizei konnten den Transporter wenig später feststellen und den Fahrer einer Kontrolle unterziehen. Die Beamten stellten sofort deutliche Zeichen einer Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille. In der Folge musste der Mann eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Polizei behielt den Führerschein des Mannes ein. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Autobahnpolizei hat die weitere Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, oder weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 07231 125810 bei der Autobahnpolizei in Pforzheim zu melden.

