POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat in Brand gesteckt - zwei Verletzte Personen

Pforzheim (ots)

Am Donnerstagabend haben bislang Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Karlsruhe Straße in Brand gesteckt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte gegen 21:50 Uhr in einem gewerblich genutzten Gebäude in der Karlsruher Straße Rauch wahrgenommen werden. Beim Nachschauen im Hausflur wurde ein im Erdgeschoss angebrachter Zigarettenautomat in Vollbrand festgestellt. Dieser konnte durch Passanten gelöscht werden. Zwei Personen erlitten durch das Einatmen der Rauchgase eine Rauchgasintoxikation und mussten vor Ort durch den hinzugerufenen Rettungsdienst behandelt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Das Polizeirevier Pforzheim-Nord hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sowie Hinweisgeber zur Tat, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 zu melden.

