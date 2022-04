Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW-Spiegel beschädigt

Stadtilm (ots)

Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, ereignete sich bereits in der Nacht von Donnerstag zu Freitag eine Sachbeschädigung an einem Pkw Ford Transit, in der Feldstraße, in Stadtilm. Hierbei wurde durch den oder die unbekannten Täter der rechte Außenspiegel des Pkw abgerissen oder abgetreten. Der beschädigte Spiegel lag nur wenige Meter vom Tatort entfernt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht hierzu Zeugen welche Angaben zur Tat oder Tätern geben können. Diese melden sich bitte telefonisch unter 03677/601124, unter Nennung der Bezugsnummer 0088739/2022, bei der Polizei in Ilmenau.(rk)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell