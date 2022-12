POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Zigarettenautomat nach Explosion völlig zerstört

Althengstett (ots) - Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstag, 16.00 Uhr, und Mittwoch, 07.30 Uhr, in ein Firmengebäude in der Gottlieb-Daimler-Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen brachen die Unbekannten über eine Türe in das Gebäude ein und durchsuchten in der Folge mehrere Büroräume. Hierbei entwendeten sie Bargeld im unteren vierstelligen Bereich und verursachten einen ...

