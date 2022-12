Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Einbruch in Gaststätte: Lautsprecher entwendet

Mühlacker (ots)

In die Räume einer Gaststätte hat sich ein noch unbekannter Täter am Samstagmorgen in Mühlacker-Enzberg gewaltsam Zugang verschafft.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen gelangte der Einbrecher am Samstag, gegen 6:15 Uhr über ein Fenster in die Räumlichkeiten in der Kanalstraße. Dort wurden Schränke und Schubladen geöffnet und durchsucht. Gestohlen wurden zwei Lautsprecher der Marke JBL. Die Schadenssumme liegt im vierstelligen Bereich. Der Täter war dunkel gekleidet und trug eine Mütze sowie ein schwarzes Tuch.

Das Polizeirevier Mühlacker hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen zur Tat oder Hinweisgeber auf den Täter oder das Diebesgut, sich unter der Rufnummer 07041 9693-0 telefonisch zu melden.

Michael Wenz, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell