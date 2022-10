POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung: Führerschein weg

Pforzheim (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind Unbekannte in ein Gewerbegebäude in der Oststadt eingedrungen und haben dort Bargeld aus einem Automaten entwendet. Nach derzeitigem Sachstand brachen die Unbekannten in der Zeit zwischen Mitternacht und 05:00 Uhr zunächst die Eingangstür des Gebäudes in der Naglerstraße auf. Im Anschluss öffneten sie ...

mehr