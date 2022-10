Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen bei Königsbach-Stein

Enzkreis (ots)

Am Dienstag gg. 18.00 Uhr befuhr eine 53jährige Frau mit ihrem Mini die L570 von Bilfingen kommend in Richtung Königsbach. An der Einmündung mit der L611 zeigte die Ampel rot. Zwei Fahrzeuge warteten davor. Aus unerklärlichen Gründen wechselte die Mini-Fahrerin nach links, überfuhr bei Rotlicht und über die Sperrfläche die Einmündung. In Fahrtrichtung Bilfingen, von Königsbach kommend, warteten auf der Geradeausspur ein Renault und auf der Linksabbiegerspur ein VW auf Grün. Im Renault saß ein 53jähriger Mann, im VW eine 31jährige Frau. Der Mini fuhr zwischen den beiden Fahrzeugen durch, beschädigte diese erheblich und kam dann nach ca. 50 bis 70 Metern im linken Graben zum Stillstand. Die beiden Frauen wurden leicht verletzt, der Mann blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 40.000 EURO. Neben der Feuerwehr Königsbach-Stein mit 3 Fahrzeugen und 17 Einsatzkräften, waren auch zwei Rettungsfahrzeuge, Abschleppdienste und die Polizei vor Ort. Gegen 19.40 konnte die Einmündung für den Verkehr wieder freigegeben werden.

