Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Drei Täter verfolgen Mann und stehlen seinen Geldbeutel - Zeugen und Videoaufnahmen gesucht

Freudenstadt (ots)

Am frühen Sonntagmorgen haben in Freudenstadt drei Täter einen Mann verfolgt und ihm seinen Geldbeutel gestohlen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war der Geschädigte im Zeitraum zwischen 4:30 und 5:30 Uhr zu Fuß in der Lange Straße unterwegs, als er auf die Unbekannten traf. Weil ihm die Situation verdächtig vorkam, floh der Mann daraufhin in die Kasernenstraße, wo er, verfolgt von den Tätern, zu Fall kam. Letztere zogen dem Geschädigten den Geldbeutel aus der Tasche und flüchteten in Richtung Ringstraße.

Die Beamten des Kriminalkommissariats Freudenstadt haben die Ermittlungen übernommen und suchen sowohl Zeugen des Vorfalls, als auch Hinweisgeber auf die drei unbekannten Täter, die zwischen 20 und 30 Jahre alt sein sollen. Außerdem werden Besitzer von Überwachungskameras an oder in Gebäuden beziehungsweise Geschäften gesucht, deren Kameras möglicherweise die Lange Straße, die Kasernenstraße oder die Ringstraße in Ausschnitten erfassen können.

Die genannten Personen werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell