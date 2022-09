POL-Pforzheim: (CW) Simmersfeld - 20.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Baiersbronn (ots) - Schwere Verletzungen zugezogen hat sich am frühen Sonntagabend ein Motorradfahrer im Bereich Baiersbronn. Am Sonntag, gegen 18:30 Uhr befuhr ein 35-jähriger Kawasaki-Lenker die Landesstraße 401 aus Richtung Obertal kommend in Richtung Ruhestein. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam der 35-Jährige in einer Linkskurve alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab, stürzte und erlitt hierbei schwere ...

