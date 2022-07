Polizei Köln

POL-K: 220728-1-K Kölnerin auf Fußgängerüberweg von Kleinwagen angefahren - Klinik

Köln (ots)

Auf dem Theodor-Heuss-Ring in der Kölner Altstadt ist am Mittwochabend (27. Juli) eine 38 Jahre alte Fußgängerin von dem Kleinwagen einer Autofahrerin (39) angefahren und schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten die 38-Jährige in eine Klinik. Ersten Ermittlungen zufolge überquerte die Kölnerin gegen 19.30 Uhr den Theodor-Heuss-Ring in Höhe der Clever Straße, als sie der in Richtung Rheinufer fahrende Toyota auf dem Fußgängerüberweg erfasste. (iv/al)

