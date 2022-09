Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - In Hinterhalt gelockt und ausgeraubt - Kriminalpolizei sucht Zeugen der Tat

Pforzheim (ots)

Nachdem zwei Brüder durch noch Unbekannte unter einem Vorwand in eine Sackgasse gelockt worden sind, wurden sie dort ihres Bargeldes beraubt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand sollen die beiden Brüder am Samstag, gegen 16:00 Uhr, auf der Zerrennerstraße von zwei Unbekannten angesprochen worden sein, die sie dringend um Hilfe gebeten hätten. Die Täter sollen daraufhin mit den beiden Geschädigten durch ein Parkhaus in die Hafnergasse gelaufen sein. Dort hätten sich die beiden Unbekannten offenbar so gegenüber den zwei Brüdern aufgestellt, dass ein Entkommen aus der Sackgasse unmöglich gemacht worden sei. Unvermittelt wurden die Personen daraufhin geschlagen und getreten. In der Folge kam ein weiterer unbekannter Mann hinzu und durchsuchte die beiden Männer. Aus dem Geldbeutel des 19-Jährigen entnahm der Täter einen Betrag in niedriger vierstelliger Höhe. Dieses Geld soll im Anschluss vor den Augen der Brüder unter den drei Tätern aufgeteilt worden sein.

Die Täter können durch die Geschädigten wie folgt beschrieben werden.

Der erste Tatverdächtige ist zwischen 18 und 22 Jahre alt, etwa 186 Zentimeter groß und hat schwarze, leicht gelockte Haare. Er wird als korpulent beschrieben, mit buschigen Augenbrauen und brauner Augenfarbe. Er trug einen leichten Vollbart. Nach Angaben der Geschädigten sprach der Mann deutsch ohne Akzent. Der Mann trug schwarze Kleidung, ein schwarzes Basecap und eine schwarze Umhängetasche mit der Aufschrift "Dior". Zudem trug er schwarze Turnschuhe der Marke Nike.

Der zweite Tatverdächtige soll zwischen 18 und 20 Jahre alt gewesen sein, schlank mit sportlicher Figur. Er war etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, sprach deutsch und hatte braune Haare im sogenannten "Boxerschnitt". Er trug schwarze Jogginghosen, einen schwarzen Pullover und darüber eine schwarze Weste. Auch er trug eine schwarze Basecap und eine schwarze Umhängetasche. Auffällig bei diesem Tatverdächtigen war ein silbernes Armband und ein Ring. Ebenfalls auffällig waren die weißen, wohl sehr seltenen und hochpreisigen Schuhe mit DIOR-Muster der Marke Nike.

Der dritte Täter wird dunkelhäutig beziehungsweise mit orientalischem Erscheinungsbild beschrieben. Er soll über dem Mundwinkel ein Muttermal haben und etwa 175 Zentimeter groß und dünn sein. Bekleidet war er mit einer hellblauen Jeans und schwarzem Oberteil. Auffällig bei ihm war eine silberne Halskette.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen der Tat sowie Hinweisgeber, die Angaben zu den Tätern machen können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 07231 186-4444, zu melden.

