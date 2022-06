Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Unfall mit gestohlenem Taxi

Horb am Neckar (ots)

Ein Taxi ist am frühen Sonntagmorgen in Horb am Neckar offenbar zunächst gerufen und dann mutmaßlich gestohlen worden. Im Verdacht steht ein 26-Jähriger, der außerdem einen Unfall damit gebaut haben soll.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war das Taxi gegen 3:30 Uhr zu einer öffentlichen Grillhütte in Nordstetten gerufen worden. Als der Fahrer ausstieg, um bei einer dortigen Feiergesellschaft nachzufragen, soll sich ein Mann einfach in das Taxi gesetzt haben und davongefahren sein. Das Auto konnte später auf der Strecke von Empfingen Richtung Betra aufgefunden werden. Es befand sich stark beschädigt an einer Böschung direkt am dortigen Wald. Der mutmaßliche Taxidieb war mit dem Wagen anscheinend in einer langgezogenen Rechtskurve auf die in den Boden laufende Schutzplanke gekommen, das Auto war offensichtlich so angehoben worden und die Böschung hinuntergefahren. Die hinzugeeilten Beamten fanden keine Person in dem Taxi vor, dafür allerdings Blutantragungen im Inneren des Wagens. Während der sofort eingeleiteten Suche trafen die Einsatzkräfte den 26-Jährigen in der Fischinger Straße an. Er war zu Fuß unterwegs und wies Verletzungen auf, weshalb der Rettungsdienst hinzugezogen wurde. Der Tatverdächtige verhielt sich unkooperativ gegenüber den Einsatzkräften und stritt den Diebstahl des Taxis ab. Da der Verdacht bestand, dass er alkoholisiert ist, musste er in der Folge eine Blutprobe abgeben. Es erwarten ihn nun Anzeigen wegen Verdachts des Diebstahls, Verdachts der Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Informationen verfügt der 26-Jährige wohl nicht über einen Führerschein. Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge war das Taxi nicht von dem 26-Jährigen, sondern von einer anderen Person gerufen worden.

Frank Weber, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell