POL-Pforzheim: (CW) Bad Liebenzell - Radfahrer wird bei Zusammenstoß schwer verletzt

Bad Liebenzell (ots)

Ein Rettungshubschrauber ist am Freitagabend bei Bad Liebenzell zum Einsatz gekommen als ein Pkw und ein Radfahrer zusammengestoßen sind.

Ein 53-jähriger BMW-Fahrer befuhr gegen 18:20 die Bundesstraße 463 von Bad Liebenzell kommend in Richtung Ernstmühl. Nach derzeitigem Kenntnisstand bog er kurz vor dem Ortseingang Ernstmühl nach links in den Nagoldweg ein. Auf der schmalen Fahrbahn kam ihm ein 65-jähriger Radfahrer entgegen. Der 53-Jährige lenkte sein Fahrzeug noch nach links in den Grünstreifen, dennoch kam es zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Der Radfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und kam mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

