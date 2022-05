Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Knittlingen - Unfall mit vier Verletzten - Flüchtiger Verursacher stellt sich der Polizei

Knittlingen (ots)

Nach einem Unfall mit vier Verletzten am Donnerstagabend hat sich der flüchtige, mutmaßliche Verursacher am Folgetag der Polizei gestellt.

Der 19-Jährige war am Donnerstag mit seinem BMW sowie drei Mitfahrern gegen 18:15 Uhr im Bereich Knittlingen-Kleinvillars unterwegs gewesen. In der Hauptstraße kam er von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum, durchfuhr einen Garten und prallte letztlich in einem anderen Garten gegen einen Holzbalken, der den Balkon eines Wohnhauses stützt. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, flüchtete der 19-Jährige im Anschluss zu Fuß und ließ seine drei Mitfahrer im Alter zwischen 18 und 25 Jahren leicht verletzt zurück. Da Hinweise darauf vorlagen, dass der BMW-Fahrer selbst verletzt war und in einen nahegelegenen Wald flüchtete, wurde nach ihm intensiv gesucht. Dabei waren auch ein Polizeihubschrauber sowie eine Drohne der Freiwilligen Feuerwehr Knittlingen beteiligt. Die drei Mitfahrer, von denen zumindest einer unter alkoholischer Beeinflussung gestanden haben dürfte, mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Unfall entstand an dem betroffenen Wohnanwesen nach ersten Schätzungen Sachschaden von rund 5.000 Euro, der Schaden am BMW beläuft sich ebenfalls auf mehrere Tausend Euro.

Nachdem die Beamten zur zweifelsfreien Ermittlung des Unfallfahrers bereits Spuren gesichert hatten, meldete sich der 19-Jährige am Freitagmorgen schließlich bei der Polizei und räumte ein, der Gesuchte zu sein. Auf Nachfrage durch die Beamten, ob auch er bei dem Unfall verletzt worden sei, machte er leichte Verletzungen geltend. Die Polizisten behielten den Führerschein des 19-Jährigen ein. Außerdem wird geprüft, ob ihm die Kosten für den Einsatz des Polizeihubschraubers in Rechnung gestellt werden.

