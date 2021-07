Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waghäusel - Kind bei Unfall verletzt

Ein elfjähriges Mädchen wurde am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Waghäusel leicht verletzt.

Die Elfjährige war gegen 08.15 Uhr mit dem Bus unterwegs, den sie an der Bushaltestelle "Haslacher Straße" verließ. Eine 52-jährige Dame fuhr in Schrittgeschwindigkeit an dem haltenden Bus vorbei. In diesem Moment wollte das Mädchen die Straße vor dem Bus überqueren. Sie wurde von dem Auto erfasst und ihr rechter Fuß wurde vom Vorderreifen des Pkw überrollt.

Die Autofahrerin hielt sofort an und kümmerte sich um das Mädchen, das aber unbedingt in die Schule wollte. Im Lauf des Vormittags musste sie sich aber in ärztliche Behandlung begeben. Die Autofahrerin hatte sich zuvor schon bei der Polizei gemeldet.

Das Auto wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

