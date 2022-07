Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Landwirtschaftliches Gespann fängt Feuer

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Scheeßel (ots)

Am gestrigen frühen Sonntagabend wurden die Freiwilligen Feuerwehren aus der Gemeindefeuerwehr Scheeßel mit dem Alarmstichwort "brennt größeres Fahrzeug" in der Alten Dorfstraße in Ostervesede alarmiert. Für die anrückenden ersten Einsatzkräfte war die Rauchsäule schon von weitem zu sehen. In der "Alten Dorfstraße" ist ein landwirtschaftliches Gespann, beladen mit Stroh in Brand geraten. Sofort setzten die Osterveseder Wasser aus eigenen Bordmitteln ein und bauten eine Wasserversorgung aus einem Unterflurhydranten auf. Die Nachrückenden Einheiten unterstützten die Kameraden nach ihrem Eintreffen. Später kam noch ein Radlader zum Einsatz der das Stroh auseinander zog, um auch die letzten Glutnester abzulöschen. Um dem Feuer Sauerstoff zu entziehen wurden auch Schaummittel eingesetzt. Dieser Löschschaum kühlt und entzieht dem Feuer die Luft zum Atmen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Ostervesede, Westervesede, Scheeßel und Bartelsdorf.

Zur Schadenshöhe und -ursache können von Seiten der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell