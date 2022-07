Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Schuppenbrand in Zeven

Zeven (ots)

Am Nachmittag des 16. Juli 2022, wurden die Feuerwehren aus Zeven und Brauel gegen 13:52 Uhr, zu einem brennenden Hühnerstall in der Bremer Straße alarmiert. Die gemeldete Lage hat sich vor Ort bestätigt und es wurde sofort mit einem Löschangriff unter schwerem Atemschutz begonnen. Durch den Einsatz mehrerer C-Rohre war das Feuer schnell unter Kontrolle und es konnte mit den Nachlöscharbeiten begonnen werden. Abschließend wurde der betroffene Bereich mittels Wärmebildkamera kontrolliert und die Einsatzstelle wurde an die Polizei übergeben. Glücklicherweise wurden bei dem Einsatz weder Menschen noch Tiere verletzt. Die Feuerwehr war mit ca. 30 Einsatzkräften vor Ort und ein Rettungswagen stand zur Absicherung der Einsatzkräfte in Bereitstellung.

