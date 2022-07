Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme)

FW-ROW: Grashäcksler steht in Vollbrand - Feuer droht auf Waldstück überzugreifen

Scheeßel (ots)

Zu ihrem zweiten Einsatz wurden die Freiwilligen Feuerwehren der Gemeinde Scheeßel am gestrigen Nachmittag alarmiert. Die Ortswehren Ostervesede und Westervesede mussten zur Nachbarschaftlichen Löschhilfe nach Königsmoor ausrücken. Dort war ein Grashäcksler in Brand geraten, Löschversuche durch den Fahrer sind leider fehlgeschlagen. Da das Feuer in ein angrenzendes Waldstück überzugreifen drohte, wurden weitere Wasserführende Fahrzeuge zur Einsatzstelle alarmiert. Mit sechs Einsatzkräften unter Atemschutz gelang es das Fahrzeug abzulöschen. Weitere Kräfte löschten die bereits in Flammen stehenden Kiefern. Auch hier war mal wieder die Wasserversorgung weit entfernt. Mit Tanklöschfahrzeugen wurde ein Pendelverkehr eingerichtet. Zum Wasser betanken mussten die Fahrzeuge rund 4 Kilometer zur nächsten Wasserentnahmestelle zurücklegen. Nach gut zwei Stunden konnte der Rettungsleitstelle in Zeven "Feuer aus" gemeldet werden.

Über die Entstehung des Feuers und der Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Feuerwehren Westervesede, Ostervesede, Lauenbrück, Fintel, Insel, Grauen und Lünzen.

Original-Content von: Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme), übermittelt durch news aktuell