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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zeuge gibt Hinweis - Polizei fasst zwei mutmaßliche Einbrecher

Bremerhaven (ots)

Ein aufmerksamer Anwohner bemerkte am Donnerstag, 23. Juli, kurz nach Mitternacht, in Bremerhaven-Lehe ein Scheibenklirren und vermutete daraufhin einen Einbruch. Umgehend verständigte der Zeuge über den Notruf die Polizei. Mehrere Streifenwagen rückten daraufhin aus.

In der Langen Straße trafen die Einsatzkräfte vor einem leerstehenden Mehrfamilienhaus auf einen verdächtigen Mann, der einen Rucksack bei sich trug. Bei der Überprüfung fanden die Beamten darin mutmaßliches Einbruchswerkzeug. Zudem verstrickte sich der Mann in Widersprüche.

Weitere Einsatzkräfte stellten wenig später an dem Gebäude eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Bei der anschließenden Durchsuchung des Hauses trafen die Polizisten auf einen weiteren Mann, der ebenfalls einen Rucksack mit mutmaßlichem Einbruchswerkzeug bei sich trug.

Die beiden Männer im Alter von 44 und 24 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Die Beamten stellten Beweismittel sicher und beschlagnahmten die Mobiltelefone der Tatverdächtigen.

Da die mutmaßlichen Einbrecher zudem Messer bei sich führten, ermittelt die Polizei nun wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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