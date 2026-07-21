Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch zur Nachtzeit - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven wurde in der Nacht auf den heutigen Dienstag, 21. Juli, zu einem Einbruch in eine Wohnung im Stadtteil Lehe alarmiert.

Gegen 00.30 Uhr meldete eine Anruferin über den Polizeinotruf 110 einen Einbruch in eine Wohnung in der Potsdamer Straße zwischen Bütteler Straße und Batteriestraße. Der bislang unbekannte männliche Täter, der als 30 - 40 Jahre alt, ca. 1,85 m groß, mit dunklen Haaren und dunkler Bekleidung beschrieben wird, drang offenbar über ein auf Kippstellung stehendes Fenster in die Hochparterre-Wohnung ein. Er traf auf die 66-jährige Wohnungsinhaberin und befragte diese nach Ausweis sowie im Anschluss nach Schmuck und Bargeld. Die zunächst völlig überraschte Frau rief daraufhin im Treppenhaus laut um Hilfe, worauf der Täter ohne Beute flüchtete. Nachbarn eilten zu Hilfe und alarmierten die Polizei. Die schnell am Einsatzort eingetroffenen Einsatzkräfte fahndeten im Nahbereich leider bislang ohne Erfolg.

Die Polizei bittet nun alle Personen, die sachdienliche Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

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