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Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wendemanöver endet mit Zusammenstoß - zwei Verletzte

Bremerhaven (ots)

Bei einem missglückten Wendemanöver ist es am Dienstagabend, 21. Juli, in Bremerhaven-Lehe zu einem Verkehrsunfall gekommen. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten anschließend abgeschleppt werden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 58-jähriger Mann mit seiner Mercedes A-Klasse gegen 19 Uhr die Langener Landstraße auf der rechten Fahrspur in südliche Richtung. Dann wendete der Mann plötzlich seinen Wagen und kreuzte dadurch die Fahrbahn eines 19-jährigen Pkw-Führers, der ebenfalls in südliche Richtung unterwegs war. Dieser konnte sein Fahrzeug, ebenfalls einen Mercedes, nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass die Autos kollidierten.

Der 58-Jährige und seine 75-jährige Beifahrerin verletzten sich mutmaßlich leicht und wurden mit einem Rettungswagen der Feuerwehr Bremerhaven zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei sperrte die Straße dafür kurzfristig in beide Fahrtrichtungen ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bremerhaven
Pressestelle
Telefon: 0471 / 953-1403
E-Mail: presse@polizei.bremerhaven.de
https://www.polizei.bremerhaven.de/

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell

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