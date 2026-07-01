Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Bremerhaven (ots)

Infolge eines Verkehrsunfalls hat sich am Dienstagnachmittag, 30. Juni, in Bremerhaven-Geestemünde ein Pkw überschlagen und ist auf dem Dach zum Liegen gekommen. Beim Eintreffen der alarmierten Einsatzkräfte stellten diese in der Schillerstraße zwei stark beschädigte Fahrzeuge fest. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 70-jährige Fahrer eines Mercedes gegen 15.30 Uhr die Schillerstraße in südliche Richtung und beabsichtigte, in Höhe der Buchtstraße zu wenden. Hierzu lenkte er sein Fahrzeug nach links. Zeitgleich war eine 31-jährige Autofahrerin mit ihrem Opel in entgegengesetzter Richtung auf der Schillerstraße unterwegs. Im Kreuzungsbereich der Buchtstraße kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Wucht der Kollision überschlug sich der Opel und blieb auf dem Dach liegen. Auch der Mercedes wurde erheblich beschädigt. Beide Fahrzeugführer wurden durch eine Besatzung eines Rettungswagens der Feuerwehr Bremerhaven medizinisch untersucht. Sie standen jeweils unter Schock. Die 31-jährige Frau wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung aufgenommen.

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