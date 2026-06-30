Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Frust über Ausscheiden der Nationalmannschaft - Fernseher zerschlagen

Bremerhaven (ots)

Das Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft führte in der vergangenen Nacht zu einer Rangelei und zu einem kaputten Fernseher. Der Betreiber einer Sportsbar in Bremerhaven-Mitte hatte im und vor dem Lokal mehrere Fernseher aufgestellt, um gemeinsam mit weiteren Gästen das erste Spiel der Nationalmannschaft in der K.-o.-Phase zu verfolgen. Zahlreiche Fans hatten sich dort versammelt und bis zum Spielende friedlich zusammen geschaut und gefeiert. Mit dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft verlor jedoch gegen 1.30 Uhr ein Gast die Beherrschung und schlug mit der Faust gegen einen vor der Bar aufgestellten Fernseher. Der Bildschirm wurde dabei beschädigt. Anschließend begab sich der Mann zurück in das Lokal und bepöbelte andere Gäste, wodurch es zu einer Rangelei kam. Dabei erlitt ein 19-Jähriger Schmerzen im Oberkörper sowie ein zerrissenes T-Shirt. Durch die Präsenz der alarmierten Einsatzkräfte der Polizei Bremerhaven beruhigte sich die Situation schnell. Der 32-Jährige verhielt sich jedoch auch gegenüber den Polizeikräften aggressiv, sodass diese ihm ein Platzverweis erteilten. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung.

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