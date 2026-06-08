Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Mit Glasflasche angegriffen +++ Pfefferspray in Treppenhaus versprüht +++ Mehrere Gartenhütten aufgebrochen

Wiesbaden (ots)

1. Mit Glasflasche angegriffen,

Wiesbaden-Mitte, Markplatz, Sonntag, 07.06.2026, 23:00 Uhr (kq)In der Nacht zum Montag wurde ein 36-jähriger Wiesbadener auf dem Marktplatz in Wiesbaden von zwei bislang unbekannten Männern angegriffen.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug gegen 23:00 Uhr einer der beiden Täter dem 36-Jährigen unvermittelt mit einer Glasflasche auf den Kopf. Hierdurch erlitt dieser eine Verletzung. Anschließend flüchteten die beiden Männer in unbekannte Richtung.

Die beiden Unbekannten werden als männlich, etwa 35 Jahre alt und zwischen 175 cm und 185 cm groß beschrieben. Sie sollen kurze, helle Haare gehabt und jeweils ein T-Shirt getragen haben. Zudem sollen die beiden Männer Russisch gesprochen haben.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Pfefferspray in Treppenhaus versprüht, Wiesbaden-Mitte, Wilhelmstraße, Samstag, 06.06.2026, 13:40 Uhr

(kq)Im Laufe des Samstags hat eine bislang unbekannte männliche Person in einem Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in der Wilhelmstraße Pfefferspray versprüht und hierdurch mehrere Bewohner verletzt.

Gegen 13:40 Uhr betrat der Unbekannte das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses und setzte dort Pfefferspray ein. Mehrere Bewohner erlitten hierdurch Verletzungen und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine weitere Behandlung in einem Krankenhaus war nicht erforderlich.

Der Täter wird als männlich, etwa 45 Jahre alt, circa 180 cm groß und korpulent beschrieben. Er soll kurze, blonde Haare gehabt haben und mit einem roten Poloshirt sowie einer kurzen Hose bekleidet gewesen sein.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

3. Mehrere Gartenhütten aufgebrochen,

Wiesbaden/Mainz-Kastel, Weismauerweg, Castellumstraße, Donnerstag, 04.06.2026, 16:00 Uhr - Sonntag, 07.06.2026, 17:00 Uhr

(kq)In den vergangenen Tagen kam es in Wiesbaden zu mehreren Einbrüchen in Gartenhütten.

Im Zeitraum von Donnerstag bis Sonntag verschafften sich unbekannte Täter im Bereich des Weismauerwegs sowie der Castellumstraße Zugang zu mehreren Gartenhütten. Aus den Hütten wurden verschiedene Gegenstände entwendet. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt.

Die Polizei bittet im Rahmen der Ermittlungen um sachdienliche Hinweise.

Personen, die die Tat beobachtet haben oder Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Westhessen bietet Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibenden individuelle Beratungen zum Einbruchsschutz an. Polizeiliche Fachberaterinnen und Fachberater kommen auf Wunsch direkt zu Ihnen vor Ort, analysieren mögliche Schwachstellen und geben praktische Empfehlungen, um Häuser, Wohnungen oder Gewerbeobjekte besser gegen Einbrüche schützen zu können. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter https://www.polizei.hessen.de/service/ansprechpersonen/kriminalpolizeiliche-beratungsstelle-westhessen

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