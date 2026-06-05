Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Ins Gesicht geschlagen +++ Am Arm gepackt +++ Taschendiebin festgenommen +++ Maserati entwendet +++ Mehrere Fahrzeuge beschädigt

Wiesbaden (ots)

1. Ins Gesicht geschlagen,

Wiesbaden Mitte, Moritzstraße, Donnerstag, 04.06.2026, 15:15 Uhr

(ro)Am Donnerstag ist ein Mann in Wiesbaden von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden. Gegen 15:15 Uhr wurde die Polizei verständigt, da ein Mann mit Gesichtsverletzungen vom Rettungsdienst versorgt werden musste. Der Verletzte gab an, dass ihm zuvor in der Moritzstraße unvermittelt von einem Unbekannten ins Gesicht geschlagen worden war. Der Angreifer wird als etwa 1,80 Meter groß, athletisch und mit "arabischem" Phänotyp beschrieben. Er soll einen Bart sowie längere, schwarze Haare gehabt haben, die er zu einem Zopf gebunden hatte. Hinweise bitte unter der Telefonnummer (0611) 345-0 an die Polizei in Wiesbaden.

2. Am Arm gepackt,

Wiesbaden Nordenstadt, Pommernstraße, Donnerstag, 04.06.2026, 07:00 Uhr

(ro)In Wiesbaden Nordenstadt hat ein Unbekannter eine Frau am Donnerstag am Arm festgehalten. Die Mitarbeiterin eines Pflegedienstes stieg gegen 07:00 Uhr in der Pommernstraße aus dem Fahrzeug aus, als sie unvermittelt von einem Mann am Arm gepackt wurde. Als sie ihn auf Polnisch anschrie, ließ er los. Im Anschluss verschwand er. Warum der Unbekannte die Frau am Arm packte, ist unklar. Die Polizei sucht nun nach ihm. Er wird als etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, mit dunklen, kurzen Haaren und Vollbart beschrieben. Er soll einen dunklen Teint und ein "südländisches" Erscheinungsbild gehabt haben. Hinweis nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

3. Taschendiebin festgenommen,

Wiesbaden Mitte, Mauergasse, Mittwoch, 03.06.2026, 18:15 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat die Polizei eine Taschendiebin in Wiesbaden festgenommen. Die 49-Jährige näherte sich gegen 18:15 Uhr einer Passantin in der Mauergasse und ließ geschickt die Geldbörse aus deren Handtasche mitgehen. Dies beobachtete eine Polizeibeamtin, die dort privat unterwegs. Als die Diebin flüchtete, folgte ihr die Beamtin und konnte sie bis zum Eintreffen der Streife festhalten. Die 49-Jährige musste die Beamten zur Dienststelle begleiten. Diese konnte sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder verlassen. Sie muss sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten.

4. Maserati entwendet,

Wiesbaden Biebrich, Gabelsbornstraße, Montag, 18.05.2026, 18:00 Uhr bis Dienstag, 02.06.2026, 16:00 Uhr

(ro)In Biebrich haben Unbekannte innerhalb der letzten drei Wochen einen Maserati entwendet. Der Besitzer hatte sein Fahrzeug zwischen Mittwochabend, 18.05.2026, 18:00 Uhr, und Dienstagnachmittag, 02.06.2026, in der Gabelsbornstraße abgestellt. In diesem Zeitraum näherten sich die Täter dem schwarzen Maserati Levante und entwendeten diesen. Die Polizei fahndet nun nach dem Fahrzeug, an dem zuletzt die Kennzeichen "SWA-CS 64" angebracht waren. Derzeit ist davon auszugehen, dass die Täter einen Funkwellenverlängerer verwendeten. Ein solches Gerät ermöglicht es Tätern, die Signale der Keyless-Go-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Keyless-Go-Schlüsseln: Legen Sie den Schlüssel niemals in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können! Hinweis nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

5. Mehrere Fahrzeuge beschädigt,

Wiesbaden, Gertrud-Bäumer-Straße, Mittwoch, 03.06.2026, 17:15 Uhr bis Donnerstag, 04.06.2026, 14:00 Uhr

(ro)In Wiesbaden wurden zwischen Mittwoch und Donnerstag mehrere Autos zerkratzt. Insgesamt traf es vier Fahrzeuge, die entlang der Gertrud-Bäumer-Straße abgestellt waren. An allen Fahrzeugen wurde der Lack mutwillig beschädigt. Die bislang unbekannten Täter verursachten so einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Wiesbadener Polizei in Verbindung zu setzen.

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