Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermisste 75-Jährige in Bremerhaven: Korrektur

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Bremerhaven (ots)

Bitte verwenden Sie folgenden Text zur Vermisstensuche (Mail von 12.33 Uhr):

Die Polizei Bremerhaven bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer vermissten Frau.

Seit dem 9. April 2026, 21.40 Uhr, wird die 75 Jahre alte Christa S. vermisst. Zuletzt war sie Patientin im Ameos-Klinikum Am Bürgerpark im Stadtteil Geestemünde. Von dort entfernte sie sich am Donnerstagabend unbemerkt und ist seitdem unauffindbar. Aufgrund näherer Umstände ist nicht auszuschließen, dass sich Frau S. in einer hilflosen Lage befindet und dringend ärztliche Hilfe benötigt.

Christa S. ist 75 Jahre alt, hat dunkle, lockige Haare und ist auffällig klein. Bekleidet war sie zuletzt mit einem grauen Pullover und schwarzen Schuhen.

Wer Frau S. gesehen hat oder Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, die Polizei Bremerhaven unter 0471/953-4444 oder jede andere Polizeidienststelle zu kontaktieren.

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