Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Demonstration

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven begleitete am heutigen Sonnabend, 24. Januar, einen Demonstrationsaufzug in den Stadtteilen Lehe und Mitte.

Die Einsatzkräfte begleiteten den Aufzug, der im Zusammenhang mit dem Syrienkonflikt stand, in der Zeit zwischen 13.00 Uhr und 15.30 Uhr. Die Demonstranten versammelten sich zunächst am Ernst-Reuter-Platz und zogen von dort über Hafenstraße-Lloydstraße-Bürgermeister-Smidt-Straße bis zum Kundgebungsplatz auf dem Theodor-Heuss-Platz. Die Veranstaltung verlief friedlich und ohne Störungen. Lediglich während des Aufzugs kam es im Streckenverlauf zu leichten Verkehrsbehinderungen. In der Spitze nahmen etwa 600 Personen an der Demonstration teil.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell