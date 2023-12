Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch vermutet - Anwohner handeln vorbildlich und alarmieren die Polizei

Bremerhaven (ots)

Wenn auch die Rückmeldung der alarmierten Polizisten nach zwei Einsätzen am gestrigen Mittwoch, 13. Dezember, lautete: "Alles ist gut, hier hat alles seine Richtigkeit", lobt die Polizei das couragierte Handeln zweier Bremerhavener Bürger.

Zunächst beobachtete ein 24-Jähriger gegen 15.45 Uhr, wie eine Person auf einen Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Ludwig-Börne-Straße kletterte. Der Zeuge vermutete einen Einbruch und alarmierte umgehend die Polizei. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte konnten dann aber schnell Entwarnung geben: Bei der zunächst für einen Einbrecher gehaltenen Person handelte es sich um einen elfjährigen Jungen, der in der betreffenden Wohnung zu Hause war.

In den Abendstunden gab es dann einen Einsatz im Stadtteil Lehe. Anwohner meldeten Taschenlampenschein in einer derzeit leerstehenden Wohnung an der Surfeldstraße. Wieder konnten die Beamten Entwarnung geben: Die in der Wohnung festgestellte Person hielt sich berechtigterweise dort auf.

Wenn auch in diesen beiden Fällen keine Straftäter am Werk waren, zeigen sie: Es ist wichtig, aufmerksam zu sein und schon bei geringen Verdachtsmomenten umgehend den Notruf der Polizei 110 zu wählen.

