Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Golf erleidet Totalschaden: Alkoholisiert gegen Laternenmast gefahren

Bremerhaven (ots)

Gegen einen Laternenmast gelenkt wurdet am späten Donnerstagabend, 3. August, ein VW Golf in Bremerhaven-Geestemünde. Trotz großer Schäden an Fahrzeug und Laternenmast wurden die Insassen des Wagens ersten Erkenntnissen zufolge nur leicht verletzt.

Gegen 23 Uhr wurde die Polizei zu der Unfallstelle an der Kreuzung Georgstraße/An der Mühle gerufen. Der verunfallte Pkw stand noch unmittelbar neben dem Laternenmast, die Airbags waren ausgelöst. Ein 44 Jahre alter Mann und eine 31-jährige Frau befanden sich unweit des Autos auf dem Gehweg.

Nach bisherigen Erkenntnissen hatte die 31-Jährige, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, den Wagen auf der Georgstraße in nördlicher Richtung gefahren, als sie in die Straße An der Mühle abbiegen wollte. Dies misslang offenbar aufgrund zu hoher Geschwindigkeit, sodass der VW gegen die auf einer Mittelinsel befindliche Laterne prallte.

Die mutmaßliche Fahrerin machte auf die Polizeibeamten einen erheblich alkoholisierten Eindruck, sodass sie später am Polizeirevier eine Blutprobe abgeben musste. Sie erhielt entsprechende Strafanzeigen. Das Auto wurde durch den Unfall im Frontbereich komplett demoliert und musste abgeschleppt werden. Es ist vom Totalschaden auszugehen. Die Schäden an Fahrzeug und Laterne schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell