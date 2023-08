Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auffahrunfall auf der Stresemannstraße: Vier Fahrzeuge beteiligt

Bremerhaven (ots)

Ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen hat sich am Dienstagnachmittag, 1. August, gegen 16.45 Uhr auf der Stresemannstraße in Bremerhaven-Lehe ereignet. Mehrere Personen erlitten Verletzungen, darunter eine hochschwangere Frau. Nach ersten Erkenntnissen war eine 28-jährige Opel-Fahrerin auf der Stresemannstraße in nördlicher Richtung unterwegs. Auf Höhe der Kreuzung mit der Eisenbahnstraße übersah die Frau mutmaßlich, dass sich der Verkehr vor ihr staute. Trotz Vollbremsung prallte sie so mit ihrem Opel in den vor ihr befindlichen Audi und schob diesen in den davorstehenden VW Golf, welcher wiederum in einen Toyota geschoben wurde. Die Insassen mehrerer betroffener Fahrzeuge klagten nach der Kollision über leichte Verletzungen. Die Beifahrerin des Toyotas, eine hochschwangere 33-Jährige, wurde von Notarzt und Rettungsdienst der Feuerwehr behandelt und in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Das Fahrzeug der mutmaßlichen Unfallverursacherin musste abgeschleppt werden. Der Verkehr wurde während der Unfallaufnahme durch die Polizei über Nebenstraßen umgeleitet.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell