Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Körperverletzung mit Bratpfanne

Bremerhaven (ots)

Die Polizei wurde am gestrigen Mittwochabend, 2. August, zu einer Schlägerei im Bremerhavener Ortsteil Mitte-Nord gerufen.

Nach ersten Erkenntnissen waren gegen 21.30 Uhr in der Wiener Straße zwei Männer in einer Küche während des Kochens zunächst verbal in Streit geraten. Die Auseinandersetzung eskalierte dann offenbar dahingehend, dass einer mit einer Bratpfanne, die er gerade in der Hand hielt, auf den Oberkörper des anderen einschlug. Das Opfer wurde nach eigenen Angaben dabei nur leicht verletzt. Beide Kontrahenten gaben gegenüber der Polizei an, von dem jeweils anderen zuerst geschlagen worden zu sein. Die eingetroffenen Polizeibeamten schlichteten den Streit vor Ort und fertigten gegen beide Parteien Strafanzeigen wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell